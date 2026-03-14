カジサック長女・梶原叶渚、お団子ヘア×ショーパンがお似合い「スタイル良すぎ」「新鮮」の声【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）の長女でモデルの梶原叶渚が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】カジサック、美人娘と「TGC」ランウェイ
レッドのトレーナーとショートパンツを着こなして登場した梶原。お団子ヘアにメガネを合わせた。ネット上では「スタイル良すぎ」「新鮮」「可愛い」「何でも似合う」などと反響が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カジサック、美人娘と「TGC」ランウェイ
◆梶原叶渚、美脚際立つショーパンコーデ
レッドのトレーナーとショートパンツを着こなして登場した梶原。お団子ヘアにメガネを合わせた。ネット上では「スタイル良すぎ」「新鮮」「可愛い」「何でも似合う」などと反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】