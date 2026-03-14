声優・アーティストも「Wazze！かごちなフェス」

アニメなどの声優・アーティストのトークやライブを鹿児島の食とともに楽しむイベントが14日、鹿児島市で開かれました。

鹿児島市で開かれた「Wazze！かごちなフェス」。アニメなどの声優・アーティストのトークやライブを楽しむイベントで、MBCが初めて開催しました。

14日は県内外からファンらおよそ600人が集まりました。

声優・赤崎千夏さんや牧野由依さんも登場

イベントには、南九州市出身の声優・赤崎千夏さんや、父親が鹿児島出身で声優などとして活躍する牧野由依さんらが登場しました。

（牧野由依さん）「（祖母が）鹿児島で作ってくれた惣菜をいっぱい送ってくれて、鹿児島の味にずっと親しんでいた」

ラジオの公開収録も…イベントは15日も

参加者は、鹿児島の焼酎などを味わいながら、イベントを楽しんでいました。

（霧島市から参加）「楽しい」

（鹿児島市から参加）「会場もすごくにぎやかで、楽しい空間だなと思った」

会場では、MBCラジオで毎週土曜に放送している「山口真奈の推し活」の公開収録もありました。イベントはあす15日も開かれます。

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