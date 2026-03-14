【WBC 準々決勝みどころ】侍ジャパン いざ連覇へ！ベネズエラ攻略のカギは近藤健介の復調か

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＜2026年3月14日（日本時間15日）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 準々決勝 侍ジャパン 対 ベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞

連覇に向けてあと3戦...負けたら敗退の決勝トーナメントに駒を進めた侍ジャパン。準々決勝はプールD2位のベネズエラとの対戦となった。

WBCでは初顔合わせとなる両国だが、プレミア12では侍ジャパンが3戦全勝するなど、通算対戦成績では侍ジャパンの8勝0敗。

最近では24年のプレミア12で対戦し、侍ジャパンが坂倉将吾、牧秀悟の本塁打で圧倒し、9-6で勝利を収めている。

侍ジャパンからしたら、お得意様ともいうべき相手だが、今大会はメジャーリーガーが多数集結。

23年に史上初の「40-70」（40本塁打&70盗塁）を達成したアクーニャJr.（28）に、21年に大谷翔平を破って本塁打王に輝いたペレス（35）などを中心とした打線は強力で、プールDでは4戦中、3戦で5点以上を挙げている。

そんな強打がウリのベネズエラに対する侍ジャパンの先発は山本由伸（27）。

前回の台湾戦は力強い投球で3回途中まで投げて無失点に抑えて、勝利に貢献。大舞台になればなるほど強いだけに、ここでも圧倒的な投球が見られそうだ。

打者のキーマンは近藤健介（32）。前回大会は2番打者として全7試合に出場して、打率.346、出塁率5割を誇ったが、今大会はまさかの12打数ノーヒット。

打線の繋ぎ役である近藤の活躍いかんでは大谷翔平（31）や鈴木誠也（31）、村上宗隆（26）らのスラッガーたちにうまく繋がらずに得点できなくなるため、近藤の復調がポイントになる。

連覇に向けて大事な一戦は日本時間15日の午前10時にプレーボールを予定している。

【WBC】準々決勝・決勝ラウンド トーナメント表・試合日程

【WBC】準々決勝 日本（侍ジャパン）vs ベネズエラ｜結果速報｜3月15日（日）10:00

【WBC】1次ラウンド グループリーグ結果