◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節 東京Ｖ１―０浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）

浦和は今季初の無得点で東京Ｖに０―１と敗れて３敗目を喫し、順位も２位から５位に後退した。前半１４分に東京ＶのＦＷ染野にゴールを許し、今季初めて先制点を奪われる展開に。後半開始からＦＷオナイウ阿道を投入し、以降は元日本代表ＭＦ中島、ＦＷキーセテリンら攻撃的なカードを投入したが、最後までゴールをこじ開けることはできなかった。

【修正点１】立ち上がりは流れをつかんだが、自陣でのボールロストから失点に。すぐに選手たちで集まり「慌てることはない」と確認し合った。それでもＭＦ安居は「今年はどの試合も先制してきたので、（この試合では）先に失点してしまい、少し落ちた部分を感じていた」と明かしたように、流れを奪い返すまでに時間を擁した。失点につながった左サイドでの組み立ては、ＭＦサビオという局面を打開できる特別な選手がいるが、どこまでリスクを許容するのかはチームとして整理が必要となる。

【修正点２】今季６試合目で、初めて３バックの相手と対戦。スコルジャ監督は「このシステムに対するハイプレスの掛け方は、今日の試合だけでも２種類使いました」と明かしたが、ここまで武器としてきたハイプレスからのショートカウンターを発動できるシーンは少なかった。ＤＦ宮本は「自分たちもフォーメーションのずれは、多少なりとも感じていましたけど、それも準備してきていたこと。相手の方がクオリティーが高かったり、わき出てくるスピードが速かった。ヴェルディさんはすごくいいチームだな、と感じました」と明かした。次節以降も柏、町田と３バックとの対戦が続くため、短期間での確認作業が必要となる。

【修正点３】後半開始からＦＷオナイウ阿道を投入し、肥田野との２トップに。オナイウの高さやキープ力で、前線に起点をつくるシーンは増えた。その後、肥田野に代えてＭＦ中島をトップ下に投入し、後半３２分にはＦＷキーセテリンを投入して再び２トップに。オナイウとキーセテリン、高さのある二人を最前線に並べ、シンプルにクロスを上げるシーンもあったが、守備局面では最終ラインに５枚が並ぶ東京Ｖの堅守を崩せず。安居は「どう５枚を崩すか、そこがチームとしてバラバラ、というか、定まっていなかった。自分のラインからミドルシュートを打つ、とか、相手をもっと動かすことをしないと（マークが）ずれなかったのかな、と思います」と述べた。スコルジャ監督も「ゾーン３（相手ゴール前）でうまく連係を取ることができませんでした。判断の間違い、という時もあったし、個人でいってしまう、という場面もありました」と語り、追う局面で相手ゴールをこじ開ける連係の不足を課題に挙げた。