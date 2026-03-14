◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節 鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）

鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝を飾った。０―０で迎えた後半３４分にＦＷレオセアラが決勝点を奪った。

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鹿島の鬼木達監督は「本当に気持ちのこもったゲーム。苦しい時間でチームが１つとなり、やるべきことをやり続けた結果、チャンスで決めきる意識も現れていた」と勝利を誇った。

相手ＧＫの好セーブもあり、なかなか得点が奪えずにいたが、鹿島はバランスを崩すことなく“その時”を待ち続けた。

厄介だった相手選手がベンチへと下がり、後半２１分の田川亨介と林晴己の投入でジワジワと攻勢を強めると、２９分に切り札として柴崎岳を投入。その５分後、柴崎の浮き球を鈴木優磨が折り返し、レオセアラが冷静に左足で流し込んで決勝点が生まれた。

鬼木監督は「自分たちのストロングをどうやって出していくか、選手たちが試合前から把握した中で戦ってくれた」と振り返った。前半から圧倒し、複数得点を奪うことが理想的ではあるものの、相手あってのサッカーであり、必ずしもうまくいくわけではない。それでも失点することなく“その時”を待ち、途中出場選手のストロングポイントの発揮で二の矢、三の矢を放つことができるのが、今季の鹿島の強さだ。

これでリーグ戦は２１戦負けなし（ＰＫ戦負けを除く）。昨年７月に最後に敗れた川崎に勝利し、指揮官は「選手の成長を感じたゲーム」と勝利を誇った。うまくいかなくても、自分たちから崩れることなく、ジワジワと相手を土俵際に追い込んでいく―。鬼木監督が鹿島に植え付け、昨季の９季ぶりＶの原動力となったマインドに、さらなる磨きがかかってきた。（岡島 智哉）