「野球で傷ついた心が癒された」WBCはドミニカに０−10コールド負けだが...韓国女子の４強進出を母国ファン称賛「男子より面白い」「どうやら日本と戦うようだ」【女子アジア杯】
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、準々決勝でドミニカ共和国に０−10のコールド負け。悔しい結果に終わったが、女子サッカーでは堂々のベスト４進出を果たした。
韓国女子は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でウズベキスタン女子と対戦。開始９分にソン・ファヨン、20分にコ・ユジン、57分にパク・スジョン、72分にチ・ソユン、85分にイ・ウニョン、90＋３分にチャン・セルギが得点。６−０の完勝を収めた。
韓国のポータルサイト『NAVER』はウズベク戦を速報。多くのファンが注目していたようで、コメント欄には以下のような声が寄せられた。
「一方的に攻撃してる」
「韓国の女子サッカーは上手ですね！」
「男子サッカーよりも面白い」
「最近は女子サッカーが全盛期」
「野球よりずっといいね」
「野球よりサッカーを見るのが好き」
「サッカーにはコールドゲームはないの？」
「野球で傷ついた心が少し癒された」
「組織力が際立っている」
「どうやら日本と戦うようだ」
「日本に勝てば、認めよう」
「アジアカップ優勝したらいいな」
準決勝は19日に行なわれる。日本対フィリピンの勝者が相手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
韓国女子は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でウズベキスタン女子と対戦。開始９分にソン・ファヨン、20分にコ・ユジン、57分にパク・スジョン、72分にチ・ソユン、85分にイ・ウニョン、90＋３分にチャン・セルギが得点。６−０の完勝を収めた。
「一方的に攻撃してる」
「韓国の女子サッカーは上手ですね！」
「男子サッカーよりも面白い」
「最近は女子サッカーが全盛期」
「野球よりずっといいね」
「野球よりサッカーを見るのが好き」
「サッカーにはコールドゲームはないの？」
「野球で傷ついた心が少し癒された」
「組織力が際立っている」
「どうやら日本と戦うようだ」
「日本に勝てば、認めよう」
「アジアカップ優勝したらいいな」
準決勝は19日に行なわれる。日本対フィリピンの勝者が相手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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