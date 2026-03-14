鈴木雅之、渋谷凪咲を迎え令和版にアップデートした「渋谷で5時」を配信開始！渋谷の街を舞台としたMVも公開

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鈴木雅之が、自身のソロデビュー40周年と今年迎える古希（70歳）を記念したデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』を3月25日にリリース。

その収録曲のなかから「渋谷で5時（2026 Ver.）feat. 渋谷凪咲」が3月14日から先行配信開始。MVも公開された。

■「“渋谷”と“渋谷で5時”をやりたい」というダジャレがきっかけ

1993年にリリースされた平成を代表するデュエット曲「渋谷で5時」を、デュエットパートナーとしてタレントで女優の渋谷凪咲、サウンドプロデューサーに亀田誠治を迎え、33年の時を経て再録音。「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」として令和版にアップデートした。

今作での渋谷凪咲の起用の理由は、きっかけは「“渋谷”と“渋谷で5時”をやりたい」というダジャレがきっかけとのことだが、「『渋谷で5時』という曲は、キュートな歌声に加えセリフもとても重要」という鈴木のこだわりのなかで、日頃から女優としても活躍している渋谷にオファー。

対する渋谷もアイドル時代のキャッチフレーズに“渋谷で待ち合わせ”という言葉が入っていたという偶然も重なり、今回のデュエットが成立。曲のイントロとアウトロ部分には渋谷凪咲ならではの関西弁でのセリフがフィーチャーされるなど、彼女の個性も際立った“令和版・渋谷で5時”となっている。

3月14日PM5時に公開されたMVは、渋谷区、各電鉄会社の全面協力の下もと、渋谷の街の各所でのロケを敢行。実際に渋谷駅前スクランブル交差点をふたりで歩く姿や、歌唱シーンを東急東横線の渋谷駅構内で撮影、リムジン内から渋谷の街並みを撮影するなど、2026年現在のリアルな渋谷の街とともに、鈴木雅之と渋谷凪咲の姿が写し出されている。

さらに、渋谷の街の象徴であるハチ公をイメージして実際の秋田犬も登場するという、鈴木雅之らしいユーモアも忘れていない点にも注目だ。

また、デュエットベストアルバムと同日発売されるライブ映像作品の予告映像も公開、ソロ40周年記念サイト、鈴木雅之公式Instagram、TikTokも開設されるなど、続々と新情報がアップされている。新規開設されたSNSアカウントでは、今後最新の情報などが投稿される予定だ。

■リリース情報

2026.03.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『MARTINI DUET DELUXE』

2026.03.25 ON SALE

Blu-rayDVD『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』

■【画像】MVの場面写真

■【画像】『All Time Doo Wop』ティザー映像のサムネイル

■【画像】鈴木雅之のアーティスト写真

■【画像】渋谷凪咲のアーティスト写真

■関連リンク

鈴木雅之 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/martin40_staff/

鈴木雅之 OFFICIAL TikTok

鈴木雅之ソロデビュー40周年特設サイト

https://www.martin.jp/solo40th/

鈴木雅之 OFFICIAL SITE

https://www.martin.jp/