Reol 横浜アリーナ公演がライブ映像作品化！ソロ再始動後初の楽曲「平面鏡」のパフォーマンス映像も公開
ReolのライブBlu-ray＆DVD『Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA』が6月3日に発売される。3月14日日開幕したツアー『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』栃木公演で発表された。
■特典映像として、公演の裏側を追ったドキュメンタリーを収録
本映像作品にはReolの誕生日でもある2025年11月9日に行われた、Reol史上過去最大規模となる神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブで披露された全28曲を収録。特典映像として、公演の裏側を追ったドキュメンタリー「NAKED ‘Rhetorica’ in YOKOHAMA ARENA」が収録される。
本作は、Reolのオフィシャルファンクラブ「Legit」のみで購入できる「Legit盤」も数量限定で発売。「Legit盤」にはBlu-rayに加えて、本公演を記念した「‘Rhetorica’ MEMORIAL KEY CHARM」と「‘Rhetorica’ ORIGINAL POUCH」が付属する。
さらに本日より、本作品を4月12日までに予約した方を対象に早期予約特典として「Reol メッセージ入り ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA ラミネートパス」がプレゼント。そのほか、店舗別オリジナル特典も発表されている。
なお、YouTubeではライブの序盤を飾ったReolのソロ再始動後初のリリース曲「平面鏡」のパフォーマンス映像が公開された。こちらもぜひチェックしてみよう。
※メイン写真は通常盤DVDのジャケット写真
■リリース情報
2026.06.03 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA』
■【画像】Reolのアーティスト写真
■【画像】早期予約特典「Reol メッセージ入り ラミネートパス」
■【画像】Legit盤のジャケット写真
■関連リンク
Reol OFFICIAL SITE
https://reol.jp/