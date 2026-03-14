Reol 横浜アリーナ公演がライブ映像作品化！ソロ再始動後初の楽曲「平面鏡」のパフォーマンス映像も公開

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ReolのライブBlu-ray＆DVD『Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA』が6月3日に発売される。3月14日日開幕したツアー『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』栃木公演で発表された。

■特典映像として、公演の裏側を追ったドキュメンタリーを収録

本映像作品にはReolの誕生日でもある2025年11月9日に行われた、Reol史上過去最大規模となる神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブで披露された全28曲を収録。特典映像として、公演の裏側を追ったドキュメンタリー「NAKED ‘Rhetorica’ in YOKOHAMA ARENA」が収録される。

本作は、Reolのオフィシャルファンクラブ「Legit」のみで購入できる「Legit盤」も数量限定で発売。「Legit盤」にはBlu-rayに加えて、本公演を記念した「‘Rhetorica’ MEMORIAL KEY CHARM」と「‘Rhetorica’ ORIGINAL POUCH」が付属する。

さらに本日より、本作品を4月12日までに予約した方を対象に早期予約特典として「Reol メッセージ入り ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA ラミネートパス」がプレゼント。そのほか、店舗別オリジナル特典も発表されている。

なお、YouTubeではライブの序盤を飾ったReolのソロ再始動後初のリリース曲「平面鏡」のパフォーマンス映像が公開された。こちらもぜひチェックしてみよう。

※メイン写真は通常盤DVDのジャケット写真

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA』

■【画像】Reolのアーティスト写真

■【画像】早期予約特典「Reol メッセージ入り ラミネートパス」

■【画像】Legit盤のジャケット写真

■関連リンク

Reol OFFICIAL SITE

https://reol.jp/