20歳の記念となる2nd写真集について南みゆかは、今の自分を見せるために「かなり研究して挑んだ」と話す。

「大胆な露出になっているので、撮影中もすごく緊張していたのですが、セクシーさはかなり増していると思います！ 爽やかなシーンは、みゆかスマイル全開で撮影しています」

今月、三重の実家から上京。

「お母さんから料理をできるだけ学んだうえで上京しようと思い、料理のお手伝いをするようにしていました。一日家族に会えないだけで、かなり寂しさを感じてしまうので、夜にお母さんに電話をかけることもあります。上京して寂しさに耐えられるか不安でいっぱいです」

春は始まりの季節。彼女と同じように新生活が始まる読者へメッセージを。

「東京に行く決断はけっして簡単なものじゃなかったのですが、周りの方からの応援の声や支えがあり、決断できました。環境の変化に思い悩むこともたくさんあると思うのですが、ポジティブに気楽に生きていきましょう!!!」

みなみみゆか

20歳 2005年10月10日生まれ 三重県出身 T164.5 2021年よりアイドルグループ「OS☆K」として活動開始。2025年11月に同グループを卒業。2026年2月よりアイドルグループ「Sophià la Mode」として活動を開始。2nd写真集発売記念お渡し＆握手会が4月11日（土）14時から東京・日販本社オチャノバ、4月12日（日）13時から愛知・ジュンク堂書店名古屋店で開催予定。そのほか最新情報は、公式X（@sophia_miyuka）、Instagram（@sophia_miyuka）にて

※南みゆか写真集『? la mode』は小学館より4月10日発売

写真・LUCKMAN