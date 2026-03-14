韓国のインターネット掲示板に「韓国にも導入してほしい日本の文化」と題する投稿があった。

日本旅行によく行くという投稿者は「日本のトイレにある『音姫』に、非常にマナーを感じて気に入っている」とし、「韓国でも同じようなものを見かけることはあるが、設置数は極めて少ない。むしろ年々、見かける機会が減っているような気すらする」とつづった。

その上で、「他に韓国に導入してほしい日本の文化があるか」と日本旅行の経験者たちに問いかけた。 韓国のトイレ



この投稿に対し、他のネットユーザーからは「音が鳴ったり音声案内が流れたりする信号機。目が不自由な人や子どもにも分かりやすく親切だと思う」「信号の青の時間が、韓国より平均的に長く感じる。走って渡らなくて済むので楽だ」「路上で食べ歩きをしない習慣」「道がすごくきれいなこと」などの声が寄せられた。

また、日韓の交通文化の違いに注目する意見も目立ち、「バスが完全に停止してから乗降する文化が良い。韓国のように到着前から立ち上がって準備する必要がない」「日本の路線バス文化には驚いた。停車ボタンが押されたのに誰も降りなかった際、運転手が『お降りになる方はいらっしゃいませんか？』と声をかけていた。韓国では見かけない光景で、優しい配慮だと感じた」「バス停や店舗の前で自然と列を作り、順番を待つ文化。押し合いにならず安全だ」といった声が上がった。

このほか、「ニュースで犯罪者の顔や名前が詳細に公開されること」「温泉旅行で履いた下駄。履き心地が楽で、見た目も風情があって格好いい」といった意見も見られた。

一方で、日本在住のユーザーからは「自分も音姫は素晴らしい文化だと思う。ただ、日本のトイレットペーパーの薄さだけは、どうしても慣れない。韓国のような分厚いペーパーが日本にも普及してほしい」「街中にごみ箱が少ないのは不便。それなのに道にごみが落ちていないのは本当に不思議だ」といった、日本の改善してほしい点についての指摘も寄せられた。（翻訳・編集/樋口）