なにを食べるか、なにを着るか、なにをするか。毎日、小さな選択を何度もするのは思いのほか疲れるもの。「とくに50代以降は、むやみにがんばるより、迷わない仕組みをつくるほうが、ずっとラクに動けます」と語るのは、65歳でひとり暮らしを始め、カナダに住みながらもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さん。迷わないために心がけている5つのルールを紹介してくれました。

1：やらない行動を先に決める

やることリストではなく、やらないことリストをつくっています。私が「やらない」と心がけているのは、気を散らす行動やなんとなく続けている習慣です。たとえば、こまめなメールチェック、SNS、気乗りのしないお誘いへの参加など。

最近やめてよかったのは、iPhoneからのメールチェックと、知らない番号からの電話に出ることです。メールを管理する時間が減り、勧誘電話が激減しました。

やらないことを決めるのは、手を抜くということではありません。自分のエネルギーを「大切なことに集中させるため」だと思っています。

2：タスクは曜日で割り振って迷わない

毎朝、今日はなにをしよう？ と考えるところから始めると、それだけでエネルギーを使います。そこで、私は曜日ごとにやることをあらかじめ割り振っています。

仕事面では、何曜日にどの原稿を書くかを決めています。土曜日は執筆以外の作業にあてる日で、急ぎでない限り原稿は書きません。遅れが出たときも、この日に調整します。

家事は、なるべくまとめてやるようにしています。大きな家事は週に1度だけで、洗濯は土曜日。日曜日は1週間分のランチをまとめてつくり、フロアやバスルームなど家全体の掃除もこの日に済ませます。

自分の暮らしのペースに合わせて、曜日ごとに「すること」を決めてみるといいと思います。

3：朝いちばんの行動を固定してエンジンをかける

1日の始まりが決まっていると、その後の流れもスムーズになります。私は朝のルーティンをほぼ固定しています。朝5時頃。アラームをかけなくても、自然と目が覚めます。

起きたらまず身支度をして、体操とスクワット、モーニングページ（頭に浮かんだことをノートに書くこと）を終えます。その後、韓国語の勉強を1時間ほどして、家事を片づけたら、8時から仕事を始めます。毎朝同じ流れで動くので、次になにをするかと考えなくても、体が自然と動きます。

早起きが苦手でも、起きてから最初にすることを2つか3つ決めておくだけでOK。1日の立ち上がりがスムーズになると思います。

4：買う・手放すときの自分基準をもつ

買い物や片づけで悩まないように、自分なりの判断基準をいくつか決めています。

たとえば、買い物では「それを買わないと生活できないのか？」と、まず考えます。手もちのもので代用できないか、だれかに借りられないか。私はミニマリストなので、たいていのものはもたずにすませられます。

もう1つ意識しているのは、セールでなくても買うかどうか。以前、安さにひかれて買いすぎ、結局大量に捨てたことがあります。この経験から学んで、今は値段ではなく必要性で判断しています。

捨てるものについては、ここ1年で使ったかどうかが目安。使っていないものは、とりあえずキッチンのカウンター上にある棚の上段に移します。普段使わない場所なので、しまっておいても日常生活の邪魔にはなりません。そこに置いてしばらく様子を見て、やはり使わなければ手放します。

大きなものは、洗濯機を置いているスペースの端に置いてみて、判断しています。

5：日用品は定番をつくって身軽に暮らす

そもそも選択肢が少なければ、考え込むこと自体が減ります。

たとえば、私はふだんの服装をほぼパターン化しています。トップスは綿素材のもの、ボトムスはレギンスかジーンズ。動きやすくて手入れがしやすい、好きなスタイルです。これ以外の服装はあえて取り入れないようにしています。

食器はガラスの保存容器をお皿代わりにして食事にも使っています。汎用性が高く、食洗機できれいになるので管理に手間がかかりません。

日用品もできるだけ種類を増やさないようにしています。持ちものの数を絞ると、毎日どれにするか迷う時間がなくなります。

バラエティーをもたせて選ぶ楽しさを追求する道もあるでしょう。ですが、日常的に使うものほど、定番を決めておくほうが身軽に暮らせます。

おわりに：ルールがあるから自由になる

ルールと聞くと窮屈に感じるかもしれません。でも、日々の暮らしにルールがあると、迷いが減る分、自由に使える時間が増えます。頭も疲れにくくなり、好きなことにエネルギーを使う余裕も生まれます。

日常生活を少しずつ改善しながら、自分に合ったルールを取り入れてみてください。