高須克弥氏、松本人志出演CMのさらなる“進化”を予告 あすの放送を前に「あたたかい声援を」
高須クリニックの高須克弥氏が14日、自身のSNSを更新。ダウンタウン・松本人志が出演する同院のCMのさらなる“進化”を予告した。
【動画】2年ぶり地上波テレビ登場！松本人志出演の「高須クリニック」CM
12日に「第3弾に期待してね」と投稿していた高須氏。この日も「明日オンエアされる『ガキの使いやあらへんで！！』高須クリニック提供CMの進化をお楽しみください」と予告。「あたたかい声援をお願いいたします」と呼びかけた。
高須氏は1日に日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCMで松本を起用したことが話題に。8日に放送した第2弾では、細かな変化が加えられた内容となっていた。
【動画】2年ぶり地上波テレビ登場！松本人志出演の「高須クリニック」CM
12日に「第3弾に期待してね」と投稿していた高須氏。この日も「明日オンエアされる『ガキの使いやあらへんで！！』高須クリニック提供CMの進化をお楽しみください」と予告。「あたたかい声援をお願いいたします」と呼びかけた。
高須氏は1日に日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCMで松本を起用したことが話題に。8日に放送した第2弾では、細かな変化が加えられた内容となっていた。