◇明治安田J1百年構想リーグ第6節 G大阪0―2広島（2026年3月14日 Eピース）

G大阪はイェンス・ヴィッシング監督就任後公式戦10試合目で初めて90分間負けを喫した。超過密日程の影響は避けられず、シュート数は4本―12本と圧倒されて2失点。首位から陥落した。

「ベストな状態ではなかったけど、結果にこだわっていたので悔しい」。今季全試合フル出場のDF中谷進之介は唇をかんだ。チーム全体のコンディションは最悪だった。8日にリーグ長崎戦を終えた後に気温差20度以上のタイへ長距離フライト。11日のACL2準々決勝ラチャブリ戦は延長120分間の激戦となり、12日午後に帰国した。そして13日の広島移動も予定よりも1時間ほど遅れるイレギュラーにも見舞われたという。

前線からの積極的なプレスを仕掛ける従来のスタイルとは違い、ミドルブロックからの守備網を敷いて「前半は耐えながら、後半の勝負どころでギアを上げる」（中谷）狙いがあった。だが反応や判断がいつもより遅く、球際でも後手を踏んだ。前半41分に先制点を奪われた後もパワーを出し切れず。最後はDF岸本武流が2枚目の警告を受けて退場となり数的不利になった。

ただ7日間で3試合目。ヴィッシング監督は「何も変わらず、次に向けて準備していく」と口にし、中谷も「切り替えるだけですね。まずは体をリフレッシュさせて、良いコンディションで調子の良い神戸との一戦に向かいたい」と中3日のリーグ神戸戦（18日・ノエスタ）を見据えた。