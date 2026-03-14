【TGC】櫻坂46的野美青、19歳で初出演もオーラ放つ クールな眼差しで魅了
櫻坂46の的野美青（19）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【写真多数】池田エライザ、山下美月ら豪華モデルが続々登場！
『TGC』初登場の的野は、チェック柄を取り入れたスクールガール風のレイヤードスタイリングを、クールかつスタイリッシュに着こなしランウェイを闊歩。19歳とは思えない落ち着き払ったウォーキングを披露。圧倒的なオーラとクールな眼差しで会場の目を引いた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
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今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。