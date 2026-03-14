【TGC】矢吹奈子、光沢のあるスカートで洗練されたコーデ披露 輝くネックレスで存在感放つ
元AKB48・HKT48、IZ*ONEのメンバーで俳優の矢吹奈子が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】素敵！華やかなドレス姿の矢吹奈子
アジアを中心にグローバルな人気を集めている矢吹は「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」に登場。白のペプラムに光沢感のある白のロングスカートを身にまとい、洗練されたコーディネートを披露した。歩くたびに揺れる耳元のピアスと、きらりと輝く大きなモチーフのネックレスがより一層存在感を放っていた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】素敵！華やかなドレス姿の矢吹奈子
アジアを中心にグローバルな人気を集めている矢吹は「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」に登場。白のペプラムに光沢感のある白のロングスカートを身にまとい、洗練されたコーディネートを披露した。歩くたびに揺れる耳元のピアスと、きらりと輝く大きなモチーフのネックレスがより一層存在感を放っていた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。