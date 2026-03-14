吉本新喜劇の“女スパイ”が第1子出産 湯澤花梨「この上ない幸せを感じております」
吉本新喜劇の座員・湯澤花梨（27）が14日、自身のSNSを通じ、第1子出産を発表した。
【写真】小っちゃい手…吉本新喜劇の“女スパイ”湯澤花梨が公開した第1子
湯澤は、赤ちゃんの写真とともに「ご報告です！先日、元気な赤ちゃんを出産しました！毎日少しずつ成長していく姿を見て、この上ない幸せを感じております」と報告。「この日に至るまで、支えてくださった方々、応援してくださった方々には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
続けて「不安もたくさんありますが、夫と協力して頑張っていきたいと思います！」とし、「今後ともよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
湯澤は1998年3月25日生まれ、大阪府箕面市出身。「金の卵10個目オーディション」を経て、2018年に吉本新喜劇に入団。MBSテレビ『よしもと新喜劇NEXT』では、「女スパイ」としてイジられる。若手座員たちによるユニット「秘蔵っ子」メンバーとしても活動する。昨年10月、「わたくし6月に入籍いたしました！」と明らかにし、12月に第1子妊娠を発表していた。
【写真】小っちゃい手…吉本新喜劇の“女スパイ”湯澤花梨が公開した第1子
湯澤は、赤ちゃんの写真とともに「ご報告です！先日、元気な赤ちゃんを出産しました！毎日少しずつ成長していく姿を見て、この上ない幸せを感じております」と報告。「この日に至るまで、支えてくださった方々、応援してくださった方々には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
湯澤は1998年3月25日生まれ、大阪府箕面市出身。「金の卵10個目オーディション」を経て、2018年に吉本新喜劇に入団。MBSテレビ『よしもと新喜劇NEXT』では、「女スパイ」としてイジられる。若手座員たちによるユニット「秘蔵っ子」メンバーとしても活動する。昨年10月、「わたくし6月に入籍いたしました！」と明らかにし、12月に第1子妊娠を発表していた。