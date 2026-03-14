＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】10キロ“減”で変貌した女子メダリスト

かつて世界を制した金メダリストが現役時代から大幅に体重を減らしたエピソードを告白。その「美しすぎる」変貌ぶりにファンから「綺麗なお姉さんだ」「お顔がほっそりしたね」と驚嘆の声が相次いだ。

大相撲七日目のゲストとして登場したのは、リオ五輪女子レスリング金メダリストの登坂絵莉。身長152センチと小柄ながら、現役時代の筋肉質な印象とは打って変わって、現在は非常にスラリとした印象だ。

自身の近況について登坂は「現役の時から10キロくらい痩せました。筋肉が落ちちゃって…もう弱くなっちゃいました」とお茶目に報告した。

そんな登坂は、独自の視点で魅力を解説。「レスリングもある場所から場外に押し出すと1点が入るので、相撲の土俵際の駆け引きが面白い」と語り、「レスリングの技だなって感じることやフットワークを見る。元レスリング選手が出てくると『何か技が出てくるのかな？』とウキウキする」と笑顔を見せた。

現在、角界では横綱・豊昇龍、大関・安青錦をはじめ、欧勝馬、宇良、朝白龍などレスリング経験を持つ力士が数多く活躍している。アスリートならではの視点で相撲を楽しむ登坂の姿に、視聴者からは「相変わらずかわいい」「かわいいなー」「お顔がほっそりしたね」「152センチ？ 小さくて美人」といったコメントが続々と寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）