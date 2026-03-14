試合後にファンにあいさつし、記念撮影に応じる選手ら＝１４日、藤沢市秋葉台文化体育館

バスケットボール男子Ｂ３リーグ「湘南ユナイテッドＢＣ」は１４日、ホームゲームでの年間来場者数が目標の４万人を突破した。１試合の平均来場者数が新２部「Ｂリーグ・ワン（Ｂワン）」の参入基準（１５００人）を上回り、２０２７年秋からの参入をほぼ確実にした。

湘南ＢＣは神奈川県の藤沢、厚木、茅ケ崎、寒川の３市１町をホームタウンとする。

この日、藤沢市秋葉台文化体育館で行われたさいたまブロンコスとのリーグ戦に４０３７人が来場。試合には惜しくも敗れたものの、多くのファンと節目を祝った。

湘南ＢＣは経営難で存続の危機に陥ったが、神奈川県内で保育や障害福祉事業などを展開する「エフィラグループ」（横浜市港北区）が昨年１０月、新オーナーに就任。地域と一体になってチームを盛り上げようと、地元の小中学校約２６０校や福祉団体などに趣旨を説明して回るとともに、無償チケットの配布やバスケットボールの寄贈などを通じてファンの新規開拓にも努めた。

その結果、４カ月間で１試合の平均来場数は約千人から約１９００人に増加。Ｂワン参入基準を上回り、ホームゲーム２試合を残して悲願を達成した。Ｂワン参入は今後の審査で正式に決定する見通し。