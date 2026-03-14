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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅行や週末のお買い物、できるだけ身軽に動きたいですよね。でもやっぱりお土産などで荷物は増えがち。結局エコバッグなどのサブバッグを使うことが大半ですよね。

そんな“行きと帰りで荷物量が違う問題”に一手を打ってくれたのが、machi-yaに登場したサコッシュ「Morph C2L（モーフ シーツーエル）」。

基本は身軽なサコッシュですが、荷物が増えたら容量20倍のトートバッグへ拡張できるんです。他にも便利機能も搭載しているので、おトクな先行セール情報とあわせてチェックしていきましょう。

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荷物が増えても大丈夫な身軽サコッシュ

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「Morph C2L」最大の特長がこの容量拡張。普段は身軽なサコッシュとして使いつつ、荷物が増えたら最大20倍容量のショルダートートに変身可能。

帰りは荷物が増えがちな旅行やお買い物を快適便利にしてくれるんです。

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ストラップはサコッシュ・トート共通で、約86〜140cmの長さで調整可能。体格やその日のスタイルにフィットさせやすいのが助かります。

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展開の様子がこちら。ガバっと取り出すだけの手軽さもいいですね。

水や盗難にも強い

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「Morph C2L」は500D高密度リップストップ生地を採用しているので耐久性や耐傷性も抜群。

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完全防水ではありませんが撥水性も高いため、多少の雨やドリンクのこぼれといった日常の水濡れぐらいなら大丈夫とのことでした。

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他にもスキミング防止機能やワイヤーロックも備わっており、盗難への防御力が高いのもポイント。

カラーは3色

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カラーはコヨーテ、ブラック、オリーブグリーンの3色。定番の黒が使いやすそうですが、アウトド感たっぷりなグリーンやベージュもアクセントに良さそうですね。

今ならおトクな先行セール価格になっていたので、普段の買い物や旅行用の身軽なバッグを探していた人はぜひチェックしてみてください。

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＞＞旅先の荷物と防犯をこれ1つで。20倍拡張サコッシュ「Morph C2L」

Source: machi-ya, YouTube

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