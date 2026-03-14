シル活民、集合ーーーッッ！！【セリア】大人買いしたくなる可愛さ♡「シールアイテム」

平成に子ども時代を過ごした世代には懐かしく、令和の子どもたちには新鮮な、シール帳ブーム。大人になった今、子どもと一緒になって楽しんでいる人も多いのでは。そんな中、【セリア】では可愛い「シールアイテム」が続々と登場している様子。ふっくらと立体的なシールや、キラキラした光沢を楽しめるシールなど、種類豊富にラインナップ。大人買いして、コレクションに加えるのもおすすめです。今回は、思わず集めたくなる魅力が詰まったシールと共に、シールを貼れる台紙もあわせてご紹介します。

ちょっぴりゆるいタッチのイラストがキュート

まっしろいアザラシのキャラクター「しろたん」と、【サンリオ】のキャラクターが一緒に描かれた「しろたん × はぴだんぶい ぷくっとシール」。「はぴだんぶい」は、サンリオキャラクターのユニット名で、メンバーは、「ポチャッコ」、「タキシードサム」、「けろけろけろっぴ」、「バッドばつ丸」、「ハンギョドン」、「あひるのペックル」なのだそう。ふっくらとした立体的なシールに、ちょっぴりゆるいタッチのイラストがキュートです。

キラキラシールに乙女心がキュン！

キラキラ光るホログラムシールは、「サンリオキャラクターズ キラッとシール」。光を反射してキラキラ光り、キャラクターの可愛さも相まって、シール帳に貼れば目立ちそう。手帳やメッセージカード、スマホケースなど、さまざまな小物類をデコるのにもピッタリです。「ハローキティ」や「マイメロディ」など、乙女心をくすぐるラインナップで、大人もキュンとときめいちゃいそう。

ちょっぴりオトナな女の子に人気が出そう

@ftn_picsレポーターHaruさんが、「ぷっくりと立体感があって110円とは思えない可愛さ！」と熱く語っているのは、「デコレーションシール ハート 大」。オーロラのような光沢感で大人っぽく、背伸びをしたいお年頃の女の子たちに大人気になりそうです。シール帳に貼るのはもちろん、ラッピングに活用するのも良さそう。レポーターHaruさんは「こちらはシール売り場ではなく、ハンドメイドコーナーに売っていました」とレポートしているので、諦めずに探してみて。

台紙にもこだわりたい人におすすめ

たくさん集めたシールを、可愛くコレクションするのに便利な台紙にも注目。「A5 カスタムノート リフィル シール台紙」は、A5版のバインダーに簡単に入れ替えできるのが魅力的です。台紙はデザインが1枚ずつ異なる仕様で、グラデーションやドット柄などをあしらった可愛いデザインがポイント。貼るシールの色と台紙の色を合わせれば統一感も出て、より見映えの良いシール帳が作れるかも。ただし、@nanaironotobira2さんによると、「人気のアイテムで次はいつ再販されるか分からない」とのこと。もし出合えたらラッキーかも。

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writer：S.Hoshino