俳優カート・ラッセル（74）が、子役時代にエルヴィス・プレスリーのすねを蹴ったという思い出を明かした。ラッセルは11歳だった1963年、「ヤング・ヤング・パレード」で映画デビューを果たした際にエルヴィスと共演した。同作は、パイロットのマイク（エルヴィス）が迷子の少女を助ける中で看護師ダイアン（ジョーン・オブライエン）と出会う物語だ。



【写真】子役時代からガチ?だったカート・ラッセル

トーク番組「レイト・ナイト・ウィズ・セス・マイヤーズ」に出演したラッセルは、劇中の一幕をこう振り返る。「彼は看護師に会う口実が欲しくて、50セント（約80円）払ってこの子にすねを蹴らせるんだ。で、その役をやったのが僕」



当時はCGのない時代で、エルヴィスはプロテクターを着用。「パッドはしてたけど、みんな少し心配していたよ」と状況を説明した。撮影では10回ほど蹴ったというが、「『優しくね』って言われたけど、革靴だったし外せない。10回くらいやったら、エルヴィスが『もう大丈夫だよ』って」と笑った。



またラッセルは、父で俳優のビング・ラッセルをエルヴィスに紹介したエピソードも披露。後にラッセル親子は伝記映画「Elvis」（1979年）で、エルヴィスと父ヴァーノンを演じている。「『君のお父さんに会っていい?』って言われたんだ」「『ラッセルさん、カウボーイ映画でのあなたの帽子のかぶり方が大好きです。もし僕がカウボーイ映画をすることがあったら、あなたの真似をしていいですか?』ってね。あれが彼の人柄さ」と振り返った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）