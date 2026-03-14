西武は１４日、本拠のベルーナドームで７月に開催する５試合をファッションブランド「ＶＡＲＺＡＲ」とコラボレーションした「ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳ コラボレーションシリーズ」として開催すると発表した。

同日に行われた史上最大級のファッションフェスタ「第４２回 マイナビ 東京ガールズコレクション ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」で、アイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」が「ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳ コラボレーションユニホーム」を着用し、お披露目した。

開催試合は７月２２、２３日の日本ハム戦、同２４〜２６日のソフトバンク戦。開催初日の２２日には「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」がセレモニアルピッチや、試合前にミニライブを行う。

同２５日のソフトバンク戦では、一部の座席を除く来場者全員に「ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳコラボレーションユニフォーム」を配布。今回コラボした「ＶＡＲＺＡＲ」は２０代の女性に人気を集める韓国・ソウル発のファッションブランド。このシリーズを含む、６月２６日から７月２６日までの観戦チケットは４月２４日のファンクラブ先々行抽選より順次販売する。一般販売は５月４日から。３月１５日正午から「ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳ」グッズの受注販売を開始する。

「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」は球団を通じて「この度、ＴＧＣのランウェイにて『ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳ コラボレーションユニフォーム』をＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが着用させていただきました！ きゅーすとらしく、ＣＵＴＩＥな着こなしをお届けできたと思います。そして、７月２２日はベルーナドームで行われる試合のセレモニアルピッチにも登場します！ ミニライブもさせていただくので、遊びにきてくれるとうれしいです。初めてのセレモニアルピッチでドキドキしているのですが、、、精一杯務めさせていただきますので、球場でお待ちしています！」とコメントした。