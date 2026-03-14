７人組音楽グループ「ＸＧ」が１４日、福井・サンドーム福井でワールドツアー「ＸＧ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ： ＴＨＥ ＣＯＲＥ」公演を行った。同グループのプロデューサーを務めるＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで現行犯逮捕されて以来、初めて公の前に姿を見せた。

公演のラストの部分がグループの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信され、メンバーはまず「今日は最高に美しい時間を作ってくださいまして、本当に本当にありがとうございました」とファンへ感謝を伝えた。

続けて「幸せです」「うれしい時も苦しい時もどんな時も乗り越えて、今ここに立っています」「そして、その隣にはいつもＡＬＰＨＡＺ（アルファズ＝ＸＧのファンネーム）がいてくれます」「みなさんがいてくれたから、私たちは何度でも立ち上がれます」「私たちは止まらず、これからもずっとずっと走り続けます」「これからもＡＬＰＨＡＺとすてきな景色をみたいです」と、リレーするようにファンにメッセージを送り、最後に、決意を示すように「ＪＵＳＴ ＳＴＡＮＤ ＵＰ」を披露した。