◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節 東京Ｖ１―０浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）

東京ＶがＭＵＦＧ国立で浦和に１―０で勝利し、Ｊ１の舞台で１８年ぶりに国立で勝利を挙げた。

前半１０分頃から前線からの守備で相手をはめ込み、高い位置でボール奪取をしていくと、前半１４分にＭＦ森田のクロスをＦＷ染野が左足で合わせて先制点を奪った。その後も前半は押し込む場面を何度も作って１―０で折り返し。後半は浦和が強力なアタッカー陣を交代で送り込んでゴールに迫ろうとするも、全員が体を張った守備を見せて、今季初の無失点勝利をたぐり寄せた。

試合後、城福浩監督は「守備からリズムを取り始められた時に点を取れたのは非常に大きかった。後半も相手は非常に強烈な個を持った選手が交代して入ってきたけどれも、そこを耐えながらチャンスを作った。課題とすれば２点目を決めればゲームは決まったかなと思います。そこを決めきれないところがまだ我々の課題ではあります。ただ、途中から入った選手も含めて、空中のボールを体から、頭から、全部襲いかかるような形でボールに食らいついていっていたので、非常にいいバトンの受け渡しができたと思いますし、彼らの気迫が失点ゼロに抑えられた要因かなと思います」とたたえた。

４万３７２５人が詰めかけた一戦で、歴史的な１勝にもなった。Ｊ１復帰初年度の２４年から２年連続で開幕戦を国立で迎えたが、２４年は横浜ＦＭに１―２で逆転負けを喫し、２５年は清水に０―１で敗戦していたため、東京ＶがＪ１の舞台で国立で勝利を挙げるのは、２００８年８月２３日のＦＣ東京戦（２〇１）以来で改修後では初勝利となった。試合前に指揮官は「サッカー選手の憧れの地で、こういう戦いが多くのサポートの中でできるというのは本当に選手にとっては幸せなことなので、１分１秒大事にしようというふうに選手に言って送り出しました」と背中を押したことを明かした。

その上で大きな勝利をつかみ「味スタであっても、国立であっても、我々が今示そうとしているものを惜しみなくキックオフから出すということは変わりないんですけども、自分の子供の頃からというか、サッカーのメッカであったこの地でヴェルディの一員として勝てたということは、僕個人にとっては非常にうれしいこと。新国立になってというか、僕自身が国立でＪリーグで初めて勝ったと記憶しています。ここでやれる（勝利の）ラインダンスも最高だなと思いました」とうなずいた。