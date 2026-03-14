イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、13日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。驚きの交友関係を明かした。

プリンセス天功は自身の経歴について、全世界で年間300ステージに出演しながら、アフリカ野生動物保護団体「A.W.F.」の日本親善大使や、2009年6月に亡くなった世界的歌手の故マイケル・ジャクソンさんの遺品展もプロデュースしていると説明。「マイケル・ジャクソンとか、エルヴィス・プレスリーとか、オークションを何千点と持ってる」と明かした。

コレクションについて、「ハライチ」澤部佑が「それは先生（プリンセス天功）がお持ちの物ってことですか？」と聞くと、「倉庫にあるの。チャールズ・チャップリンの映画で使ったものとか、そういう主要なものとかは私が全部持ってるの」と説明。

続けて「マイケルのお家に行って、どれがいいのかっていうのを見て、じゃあこれもらっていくっていう感じのをやりました」と回想。これに、澤部が「マイケルともお友達ってことですか」と驚きながら聞くと、「当たり前でしょ」と返答。スタジオは「え！？」「当たり前なん！？」とザワついていた。