【TGC】FRUITS ZIPPER櫻井優衣、シックなストリートスタイルで圧倒 多彩な表現力見せつける
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】素敵…！爽やかな笑顔をみせる櫻井優衣
櫻井は、ブラックのジップアップトップスに、ワイドシルエットのブラックパンツを合わせたシックでスポーティーなセットアップで登場。ネックレスもアクセントに、クールかつガーリーなストリートスタイルを披露した。
ランウェイでは、アイドル時の弾ける笑顔とは一変、凛としたクールなウォーキングで観客を圧倒。多彩な表現力を見せつけた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】素敵…！爽やかな笑顔をみせる櫻井優衣
櫻井は、ブラックのジップアップトップスに、ワイドシルエットのブラックパンツを合わせたシックでスポーティーなセットアップで登場。ネックレスもアクセントに、クールかつガーリーなストリートスタイルを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。