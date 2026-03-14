将棋の第78回奨励会三段リーグは14日、東京都渋谷区の将棋会館で最終節の17、18回戦を行い、小窪碧＝あお＝（20）、川村悠人（27）、古井丈大＝じょうだい＝（21）の3人が4月1日付での四段昇段（プロ入り）を決めた。小窪は15勝3敗で1位、川村は14勝4敗で2位。川村と相星の古井は2度目の次点で、規定によりフリークラスからのスタートとなる。

▼小窪三段 奨励会9期目でやっとチャンスがきた。1位通過できてとてもうれしい。振り飛車党なので厳しいが、研究で相手を上回る将棋を指したい。目標は同い年の藤本渚七段。いつか抜けるよう頑張りたい。

▼川村三段 年齢制限との戦いで心が折れそうにもなったが、気持ちは切らさなかった。子供のころから矢倉戦法で戦い、プロでもどれだけ通用するか。中原誠大師匠のような完成度の高い矢倉の境地に近づきたい。

▼古井三段 今まで何度かチャンスがありながら、勝負どころでことごとく負けてきた。次点だがほっとしている。石川陽生師匠、棋友館の指導棋士・小田切秀人先生には頭が上がりません。