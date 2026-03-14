実家から遊びに来たワンコに「嫌われて」しまった赤ちゃん犬が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で83万5000回再生を突破し、「幸せな気持ちになる」「怒り方も超絶可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：実家からやってきた犬が気になる『赤ちゃん犬』→警戒されてしまい…思わず守りたくなる行動】

遊びに来た実家のワンコが気になる…

TikTokアカウント「marupu_menma」に投稿されたのは、ミックス犬の女の子「めんま」ちゃんの様子。まだまだパピーのめんまちゃんのお家に、この日は飼い主さんの実家のワンコが遊びに来ていたのだそう。

奥の部屋で、布団の上で寝そべっている実家のワンコ。普段はいないワンコが気になって仕方がないようで、めんまちゃんは部屋へ続く廊下をよちよちと歩いて、奥の部屋に向かっていきます。

唸られて、ちょっとお怒り

全く動かない実家のワンコですが、近づいてくるめんまちゃんへの警戒心を、尻尾を揺らしながらあらわにしている様子。部屋の真ん前まで来ためんまちゃんは、「ヴゥゥー」と唸られてしまいます。

唸られてビックリしたのか、少し後ずさりするめんまちゃん。戸惑いのあまりフリーズしていましたが、しばらくするとか弱い声で「ふんっ」と言いながら、くるっときびすを返したんだとか。

すぐに飼い主さんの元へ…

実家のワンコに「嫌われて」しまい、めんまちゃんはちょっとお怒りの様子。一直線に帰ってくるめんまちゃんに、「可愛すぎるんだが」と飼い主さんはときめきが止まりません。

飼い主さんの元に辿り着くと、ナデナデしてもらっためんまちゃん。この日は仲良くなれなかったけれど、いつか2匹が仲良く遊べる日が来てほしいと願わずにはいられません。

投稿には「幸せな気持ちになる」「怒り方も超絶可愛い」「ほんとは吠えたかったのかなｗ」「キュンなんだけど！！」「笑っちゃった」「いつか仲良くなれますように」といったコメントが寄せられています。

めんまちゃんの愛らしさ溢れる日常は、TikTokアカウント「marupu_menma」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「marupu_menma」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。