ある日、道端で大好きなおじちゃんの車を見つけた永吉くん。急いで駆け寄ると、おじちゃんもゆっくりと近づいて車を停めてくれたので、大喜びでごあいさつする姿が可愛過ぎると反響を呼びました。

「凄い食い気味に好きですね」「大好きなおじちゃんに会って嬉しさ爆発」と評判で、10万回以上再生されています。

【動画：秋田犬が、軽トラに乗った『大好きなおじちゃん』を発見したら…気付いた瞬間の『愛情いっぱいのごあいさつ』】

大好きなおじちゃんを発見！

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『akitainu.eikichi』へ投稿された、秋田犬「永吉くん」の様子です。この日、いつも可愛がってくれる大好きなおじちゃんの車を偶然見つけた永吉くん。

おじちゃんも気づいてゆっくりと近づいてきてくれたので、駆け寄ると止まった車の窓に前足を乗せて早速ごあいさつ。おじちゃんの腕に頭を乗せるなどして、とても嬉しそうに甘えていたといいます。

信頼関係があるからこその触れ合い

おじちゃんには、永吉くんが子犬の頃から何度も遊んでもらっているのだそう。だからこそ永吉くんはおじちゃんのことが今でも大好きで、おじちゃんに会うといつでも尻尾を振って大喜びなのだとか。

この日もおじちゃんは車を停めてくれただけではなく、わざわざドアを開けて永吉くんを撫でてくれました。短時間の触れ合いでもしっかり可愛がってもらえて、ますますおじちゃんのことが大好きになった永吉くんなのでした。

いつでも優しいおじちゃん

永吉くんは人が大好きだといいます。その中でも「小さい頃からよく会っていて、飛びついても優しく受け止めてくれて舐めさせてくれる人」が大好きなのだそうで、おじちゃんはそのすべてに当てはまるのだとか。

遠くに姿を見つけると飼い主さんを引っ張りながら駆けていくほど、永吉くんの中で大切な存在となっているおじちゃん。これからもたくさんの仲良しエピソードでほっこりさせてもらうのを楽しみにしています。

この投稿へは「えいきち君、おじさんに可愛がってもらえてうれしいね！」「えいきちくんのはしゃぎ方が半端ない」「えいきちくんへの愛情がしっかり伝わってきます」「尻尾がクルリンと巻いてるのが可愛い」など、仲良しのおじちゃんが大好きで堪らない永吉くんの姿に魅了された視聴者からたくさんのコメントと5000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『akitainu.eikichi』では、いつものほほんとしているという秋田犬「永吉くん」の日々の様子や、飼い主さんとのほのぼのするような仲睦まじい姿が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「akitainu.eikichi」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。