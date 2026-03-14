お母さんと一緒にお散歩をしていたわんちゃんたち。すると、仕事から帰宅したお父さんと鉢合わせて…？予想外の出会いに、思わず嬉しい気持ちがあふれだしてしまうわんちゃんたちの光景が可愛すぎると絶賛の声が寄せられています。

その光景を見た人からは、「10年ぶりの再会のようｗ」「可愛すぎます！」とコメントが投稿され、再生回数1万回を突破することとなりました。

【動画：犬2匹の散歩中に『帰宅中のお父さん』と鉢合わせた結果…まるで『数年ぶりに再会したような光景』】

お散歩中に帰宅途中のお父さんと鉢合わせ

Instagramアカウント『yukari』に投稿されて笑顔を届けているのは、お散歩中にお父さんと鉢合わせしたわんちゃんたちの光景。

その日、ジャイアントシュナウザーのリンツちゃんと、チワワとプードルのMIX犬クランキーくんは、お母さんと一緒に夜のお散歩にでかけていたそう。

すると、道の途中で何やら見覚えのある人影が…それは、仕事が終わっておうちに向かっている最中のお父さんでした！

予想外の場所でお父さんと鉢合わせしたリンツちゃんとクランキーくんは、まさかの再会に大喜び。思わずお父さんに駆け寄っていったといいます。

まるで数年ぶりの再会のように喜ぶリンツちゃんとクランキーくん

予想外のタイミングでお父さんと出会ったリンツちゃんとクランキーくんは、嬉しさでいっぱいのご様子。

ふたりはお父さんを囲んでぴょんぴょんと跳びはねていたといいます。リンツちゃんはお父さんに向かって「おかえり！」と何度もジャンプ。クランキーくんはそんなふたりの回りを嬉しそうにグルグルと回っていたそう。

そんな思い思いの方法でお父さんとの再会を喜ぶふたりの姿に、こちらまで笑顔になってしまいます。

お父さんに撫でられてしっぽが…

リンツちゃんとクランキーくんからそんな熱烈な歓迎を受けたお父さんは、まずはリンツちゃんから「ただいま」の挨拶をすることに。

何度もジャンプをしてお父さんに「おかえり」を伝えてくれるリンツちゃんの前にしゃがんで、たくさん撫でてあげたといいます。

お父さんに抱きついて背中や頭を撫でてもらうその姿は、まるで人間の子どものよう。目にも留まらぬ早さで左右に揺れるリンツちゃんのしっぽを見れば、リンツちゃんがどれだけ嬉しい気持ちなのか伝わってきます。

そんな家族たちの予定外のサプライズの光景に、たくさんの人が笑顔をおすそ分けしてもらうこととなったのでした。

お散歩中にお父さんと鉢合わせしたリンツちゃんとクランキーくんの光景には、「こりゃ父ちゃんメロメロだ」「お父さんもおうちに帰って来るのが楽しみだろうね」「高速でしっぽをフリフリしてるの最高です♡」と、絶賛コメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『yukari』では、そんな愛情いっぱいなリンツちゃんとクランキーくん、そして家族たちの日常が投稿されていますよ。

リンツちゃん、クランキーくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「yukari」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。