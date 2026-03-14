「まるでジャッジ弾」かつてのG助っ人の“現在の姿”にネット注目 「今1番、あなたが必要です」23本塁打をマークした年もある右の長距離砲
ウォーカーは巨人時代に23本塁打をマークした実績も持つ（C）産経新聞社
3月14日にジャイアンツタウンで行われたNPBの2軍戦で巨人とオイシックスが対戦。オイシックスではかつて巨人に在籍したアダム・ウォーカーが豪快にアーチをかけるシーンがあった。
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「6番・指名打者」で出場したウォーカーは4回無死の場面で打席に入ると、カウント2−1から相手左腕、井上温大の投じた147キロを完全に捉えて、左翼席にスタンドイン。打った瞬間に分かる、確信弾、圧巻のアーチには巨人ファンからも大歓声が沸き起こった。
ウォーカーは2022年に巨人に入団すると1年目に124試合に出場して打率.271、23本塁打、52打点と頭角を現した。23年年オフに高橋礼、泉圭輔と1対2の交換トレードでソフトバンクに移籍。
しかしソフトバンクではなかなか結果を残せず24年オフに自由契約。昨年は独立リーグ、BCリーグ神奈川に入団。50試合で18本塁打、58打点、打率.295と結果を残し、本塁打と打点の2冠に輝いた。
迎えた今季はNPBの2軍戦にも参入しているオイシックス新潟が新天地となった。
あくまでNPB復帰をあきらめていないとされるウォーカーの豪快な一発がDAZNの公式Xで配信されると、早速ファンの間からも「巨人に帰ってきて下さい」「まるでジャッジ弾やん」「今1番あなたが必要です」「やっぱウォーカーすごいな」と反響が高まっている。
巨人では先に4番候補でもあった長距離砲のリチャードがオープン戦中の負傷で左第五中手骨骨折が判明したばかり。
今季は長く主砲を務めた岡本和真を欠く中、どのように打線を形成していくかも注目されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]