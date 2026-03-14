◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第６節 柏０―１町田（１４日・三協Ｆ柏）

日本代表の森保一監督は１４日、柏―町田戦の視察後に取材に応じ、６月に開幕する北中米Ｗ杯のメンバーの決定時期について言及した。

森保ジャパンは今月１９日に発表される英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）を経て、５月３１日にはＭＵＦＧ国立で壮行試合を行い、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプに臨む。森保監督は、５月３１日の壮行試合前にＷ杯のメンバー発表を行うか問われると「基本的には、その前に決めるということで考えている」とコメントした。その上で、「ただ、けが人等々で、想定外のことは起こる。最後は臨機応変に行きたい。基本的にはこれまでの活動があって、選手を選ぶ。ぎりぎりまで選考の場、というのはない」と説明した。

自身がコーチを務めていた２０１８年ロシアＷ杯では、当時の指揮官である西野朗氏が壮行試合のガーナ戦の翌日、本大会のメンバーを発表。同試合のメンバーに選出されていた三竿健斗、井手口陽介、浅野拓磨が外れたこともある。

当時はＷ杯直前にハリルホジッチ氏が解任された経緯もあり、「技術委員長としてチームを見ていたかもしれないが、監督として選手たちを手元に置いて決めるという違いはある」と話す。ただ、「そういう形には、出来るだけしたくない。選手たちにも区切りをつけてもらいながら、思い切ってＷ杯へ向かって欲しい。選手たちの心の負担にならないようにしたい」と強調した。