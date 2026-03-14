韓国の６人組男性グループ・２ＰＭのニックンが１４日、自身のインスタグラムストーリーズを更新、昨夜ストーカー被害に遭ったと投稿した。

ニックンは本文で「昨夜、家の周りを散歩中に自称ファンの人からストーキングされました」と記した。続けて「私のすぐそばで中国語で怒鳴り、暴言を吐きながら３０分近くついてきました。自宅について来られたくなかったので帰宅できず、近くの警察署へ行き助けを求め、これ以上追いかけられないようにしてもらいました」と説明した。しかし待ち伏せされている恐れがあるので、パトカーで自宅まで送ってもらったという。

そして「私はあなたが誰か知っているので、法的措置を取ります」と予告。さらに「あなたは私に身体的な暴行を与えたのだから、私が何もしないと思わないでください。これは私個人のプライバシーと安全を、著しく侵害する行為です」と怒りをあらわにし「私はあなたがどんな顔をして、韓国のどこの学校に通っているかも知っています」「ほとんどのファンの方たちが、私がプライベートを大切にし一人の人間として生きたいと願っているかを知っています。しかしそうじゃない人を、私はファンだと思っていません」「今、私は激怒しているからこの文を書いているというのは分かっていますが、これは必ず言わなければならないと思いました」「二度と来ないでください。さもないと、何が起こるか思い知ることになります」と警告で言葉を締めた。

２ＰＭは今年日本デビュー１５周年を迎え、５月９日と１０日に、東京ドームでアニバーサリー公演を予定している。