カーリングの軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選で、女子の中部電力はＧＲＡＮＤＩＲに６―４で勝利。通算成績を３勝０敗とし、最終日に行われる準決勝にコマを進めた。

スキップを担う北沢育恵は試合後「自分たちの置きたい位置に石をしっかり置くことができていたので、相手のミスを誘うことができた。アイスの情報を試合を重ねるにつれて集めることができていた」と手応えを口にした。

地元開催の一戦で優勝へのマジックを２としたが、ここからが本番だ。今季は「予選が良かったけど、プレーオフ以降で勝てずというのが本当に多かった」と振り返りつつ「どう戦うかをしっかりチームで話し合って、試合に入りたい」と気を引き締めた。

６月の日本選手権（神奈川・横浜）の戦いを見据える上でも、最終日の戦いはポイントとなる。「日本選手権に向けても、プレーオフ以降の戦い方というのは自分たちの課題の部分でもある。日本選手権でもいい試合ができるように、この大会を大事にしたい」と力を込めた。

日本選手権で優勝すれば、２０３０年にフランス・アルプス地方で開催される五輪の代表候補決定戦の切符が獲得できる。重要な一戦へ、弾みをつけることはできるか。