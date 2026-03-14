ニューエラ×ピーナッツのイースターコレクション登場♡スヌーピー刺繍キャップ

スポーツ・ライフスタイルブランドのニューエラから、人気キャラクター「ピーナッツ」とのコラボレーションコレクションが登場します。2026年4月5日（日）のイースターを祝した特別なアイテムで、スヌーピーやウッドストックなどおなじみのキャラクターを刺繍したキャップがラインアップ。春らしいペールトーンカラーに、イースターの象徴である“たまご”のモチーフを組み合わせたかわいらしいデザインが魅力です。ニューエラストア各店と公式オンラインストアにて、2026年3月12日（木）より発売されます♡

イースターを彩るコラボキャップ



今回のコレクションでは、スヌーピー、ウッドストック、ルーシー、サリー、チャーリー・ブラウンなど「ピーナッツ」の人気キャラクターと、イースターの象徴である“たまご”を組み合わせたアートワークを採用。

刺繍で丁寧に表現されたデザインが、キャップに遊び心のあるアクセントを添えています。

カラーは春らしいペールトーンを基調にしており、コーディネートにやさしい季節感をプラス。カジュアルなスタイルにはもちろん、春のお出かけコーデにも取り入れやすいアイテムです。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちらでご確認ください

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大人＆キッズの全14種類

[9TWENTY™]



価格：各4,620円（税込）

展開：大人サイズ

[9FORTY™]



価格：各4,620円（税込）

展開：大人サイズ

＜KIDS＞［Youth 9TWENTY™］



価格：各3,960円（税込）

展開：キッズサイズ

コレクションは、大人サイズとキッズサイズを含む全14種類を展開。家族でリンクコーデを楽しめるラインアップとなっています。

大人サイズ10種、キッズサイズ4種の豊富なバリエーションで、好みに合わせて選べるのも魅力。

春らしいカラーとかわいらしい刺繍デザインで、日常コーデのアクセントとして活躍します。

春のお出かけにぴったり



ニューエラとピーナッツの人気コラボに、イースターの特別感をプラスした今回のキャップコレクション。

かわいらしいキャラクター刺繍と春らしいカラーリングが、季節のおしゃれをぐっと楽しくしてくれます。

大人サイズとキッズサイズが揃っているので、家族や友人とおそろいコーデを楽しむのもおすすめ♡気になる方は、発売日にぜひチェックしてみてください。