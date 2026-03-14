ニューエラ×ピーナッツのイースターコレクション登場♡スヌーピー刺繍キャップ
スポーツ・ライフスタイルブランドのニューエラから、人気キャラクター「ピーナッツ」とのコラボレーションコレクションが登場します。2026年4月5日（日）のイースターを祝した特別なアイテムで、スヌーピーやウッドストックなどおなじみのキャラクターを刺繍したキャップがラインアップ。春らしいペールトーンカラーに、イースターの象徴である“たまご”のモチーフを組み合わせたかわいらしいデザインが魅力です。ニューエラストア各店と公式オンラインストアにて、2026年3月12日（木）より発売されます♡
イースターを彩るコラボキャップ
今回のコレクションでは、スヌーピー、ウッドストック、ルーシー、サリー、チャーリー・ブラウンなど「ピーナッツ」の人気キャラクターと、イースターの象徴である“たまご”を組み合わせたアートワークを採用。
刺繍で丁寧に表現されたデザインが、キャップに遊び心のあるアクセントを添えています。
カラーは春らしいペールトーンを基調にしており、コーディネートにやさしい季節感をプラス。カジュアルなスタイルにはもちろん、春のお出かけコーデにも取り入れやすいアイテムです。
※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫はこちらでご確認ください
アリーナ×アニエスベー第7弾♡水着・Tシャツなどおしゃれスポーツアイテム
大人＆キッズの全14種類
[9TWENTY™]
価格：各4,620円（税込）
展開：大人サイズ
[9FORTY™]
価格：各4,620円（税込）
展開：大人サイズ
＜KIDS＞［Youth 9TWENTY™］
価格：各3,960円（税込）
展開：キッズサイズ
コレクションは、大人サイズとキッズサイズを含む全14種類を展開。家族でリンクコーデを楽しめるラインアップとなっています。
大人サイズ10種、キッズサイズ4種の豊富なバリエーションで、好みに合わせて選べるのも魅力。
春らしいカラーとかわいらしい刺繍デザインで、日常コーデのアクセントとして活躍します。
春のお出かけにぴったり
ニューエラとピーナッツの人気コラボに、イースターの特別感をプラスした今回のキャップコレクション。
かわいらしいキャラクター刺繍と春らしいカラーリングが、季節のおしゃれをぐっと楽しくしてくれます。
大人サイズとキッズサイズが揃っているので、家族や友人とおそろいコーデを楽しむのもおすすめ♡気になる方は、発売日にぜひチェックしてみてください。