カジサックことキングコング・梶原雄太が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。娘で女優・ファッションモデルの梶原叶渚と共にランウェイを歩き終えると、感極まり「ホンマに泣きそうになった」と伝える一幕があった。

【画像】結婚式のようなステージ！スタイル抜群の娘・叶渚と父・カジサック（全身姿も）

梶原の相方である西野亮廣が制作総指揮を務める『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』が3月27日に公開されることを受け、ステージに登場した梶原と叶渚。ロザリーナが歌唱する「えんとつ町のプペル」が流れる中、親子2人でランウェイを闊歩。叶渚の美しいドレス姿、タキシード姿の梶原という2ショットにコメント欄には「結婚式みたいだなw」「結婚するの？」といった声が寄せられていた。

相方・西野亮廣も登場

感動的な雰囲気のランウェイを終えると、梶原は感極まったのかなかなか言葉が出てこず、「一瞬、ホンマに泣きそうになった」「『あれ、俺の娘、今日結婚するの？』と思って」とステージ上の心境を告白。一方、娘の叶渚は「初めてこうやって2人でステージに立てたので、すごい貴重な機会をいただきました」と感謝した。

イベントMCを務めたEXITのりんたろー。が「今日のパパはどうだった？」と感想を求めると、叶渚は「すごいカッチカチでした」と緊張していたことを指摘。そんな梶原は娘のツッコミに笑っていた。なお、この後、TGC初出演となった相方の西野もステージに合流し、梶原とコミカルなやり取りを繰り広げていた。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行う。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。