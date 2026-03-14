元TBSの宇内梨沙アナウンサー（34）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、アナウンサーの退社報道を受けて私見をつづった。

年度末を迎え、民放各局アナウンサーの退社が報じられているが、「アナウンサーの退職ってネット記事にされがちだけれど、私は満10年で退職した際、他業種同期の友人(総合商社・金融・広告代理店・不動産など)から『10年同じ会社にいるのすごい』と言われたほどで…」と自身が退社した際の周囲の反応を明かす。「たしかに周囲の8割はすでに2〜3社目だったり独立していました。すでにそういう時代なんだと思います」と続け、終身雇用が崩れ転職が当たり前になった時代の変化に触れた。

「業界や企業体質云々ではなく、会社中心から個人中心に変化している。ミレニアル世代はその狭間にいると思うけれど、フレキシブルな人が多い印象」と現役世代の意識の変化を指摘。「もちろん、キャリアアップや自己実現のために、周囲の友人はみんな努力していて尊敬しています」とつづった。

宇内アナは2015年にTBSに入社し「アッコにおまかせ！」「NEWS23」などに出演。昨年3月で退社し、ゲームやアニメ関連のイベント制作、キャスティングなどを手がける「Gamchew」との業務提携を発表した。