俳優の小池里奈さんが、週刊SPA!3月17日号の妄想デート撮企画「このあと、どうする？」に登場。街の本屋を舞台にしたオリジナルストーリーとグラビアを組み合わせた企画で、ドキドキと繊細が相まった物語世界を表現しています。



【写真】妖艶フェロモンを放つ小池里奈さん

ふらっと立ち寄った本屋を舞台にしたストーリー仕立てのグラビア。事務所無所属のピン芸人として活動する九月がオリジナルシナリオを手掛け、物語の機微をグラビアカットとともに紡いでいく構成です。デビュー20周年を迎え活躍が止まらない小池さんが大胆に体現しています。（撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／YOSHi.T スタイリング／伊井田礼子）



小池さんは自身のXで「素敵なシナリオと一緒にぜひお楽しみください」とアピール。本を広げたカットに加え、ベッドの上でランジェリーになった写真も投稿しました。



【小池里奈さんプロフィル】

1993年9月3日、栃木県生まれ。T156。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。2024年にデビュー20周年を迎えた。最新情報は公式X（@KoikeRina0903）



【九月プロフィル】

1992年、青森県生まれ。京都大学卒業。同大学院教育学研究科修士課程修了。事務所無所属のピン芸人として活動。著書『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）が発売中。『旅する芸人』を群像Webで連載中。最新情報は、公式X（@kugatsu_main）