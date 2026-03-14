ゆうちょ銀行の定期貯金に3万円・5万円預けたら利息はいくら？ お金を育てる第一歩
「3万〜5万円くらいなら手元にあるけれど、この程度じゃ定期預金に預けても、増えないかな……」と普通預金の残高を見つめながら、そんなふうに考えることはありませんか？
しかし、決して「たったこれだけ」ではありません。この3万〜5万円を「意識して置き所を考える」ことが、将来の大きな財産を築くための大切な一歩になります。
今回は、私たちに最も身近なゆうちょ銀行の「定期貯金」を例に、3万円・5万円を預けた場合の気になる利息の差を確認してみましょう。
【選べる期間】
1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年の8種類から選べます。
【預入金額】
1000円以上（1000円単位）
【金利の仕組み】
預入期間によって計算方法が変わります。3年未満は元本に対してのみ利息がつく「単利」で計算されます。毎回もらえる利息は同じです。
一方、3年以上になると、半年の利息が元本に組み込まれ、その合計にまた利息がつく「半年複利」で計算します。半年たつごとに利息を生む土台が少しずつ大きくなっていくため、長く預けるほど、利息が利息を生んで増えるスピードが加速します。
【中途で解約するときの注意】
満期前にお金を引き出すことは可能ですが、そのときは低めの「預入期間内払戻金利」が適用されるため注意しましょう。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金」
▼3万円を定期貯金に預けたら？
まずは、3万円を「1年・3年・5年」と期間を変えて預けた場合の結果です。
【1年後（金利0.4％）】
・120円（税引前）⇒96円（税引後）
【3年後（金利0.6％）】
・544円（税引前）⇒434円（税引後）
【5年後（金利0.7％）】
・1066円（税引前）⇒850円（税引後）
▼5万円を定期貯金に預けたら？
つぎは、5万円を「1年・3年・5年」預けた場合の結果を見てみましょう。
【1年後（金利0.4％）】
・200円（税引前）⇒160円（税引後）
【3年後（金利0.6％）】
・906円（税引前）⇒723円（税引後）
【5年後（金利0.7％）】
・1777円（税引前）⇒1417円（税引後）
「3万円や5万円なら、どこに置いても同じ」と思われがちですが、比較してみると違うなと感心された方もいるかもしれません。ここで注目するとすれば、「1年」と「5年」の利息の差。
5万円を預けた場合、1年では160円でしたが、5年たつと1417円（約8.9倍）にまで膨らみます。これは、単に金利が上がるだけでなく、半年ごとに利息が元金に組み込まれていく「複利」の力がじわじわと効いてくるからです。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金 金利」
大切なのは、「まとまったお金ができてから」と考えるのではなく、今ある余裕資金から預け方を考えてみること。小さな金額で、お金を働かせる経験を積み重ねることで、資産管理の感覚が自然と身についていくでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
しかし、決して「たったこれだけ」ではありません。この3万〜5万円を「意識して置き所を考える」ことが、将来の大きな財産を築くための大切な一歩になります。
今回は、私たちに最も身近なゆうちょ銀行の「定期貯金」を例に、3万円・5万円を預けた場合の気になる利息の差を確認してみましょう。
ゆうちょ銀行の定期貯金とは？ゆうちょ銀行の定期貯金は、あらかじめ「この期間は動かさない」と決めて預け入れることで、通常貯金よりも有利な金利が適用される仕組みを持った商品です。
【選べる期間】
1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年の8種類から選べます。
【預入金額】
1000円以上（1000円単位）
【金利の仕組み】
預入期間によって計算方法が変わります。3年未満は元本に対してのみ利息がつく「単利」で計算されます。毎回もらえる利息は同じです。
一方、3年以上になると、半年の利息が元本に組み込まれ、その合計にまた利息がつく「半年複利」で計算します。半年たつごとに利息を生む土台が少しずつ大きくなっていくため、長く預けるほど、利息が利息を生んで増えるスピードが加速します。
【中途で解約するときの注意】
満期前にお金を引き出すことは可能ですが、そのときは低めの「預入期間内払戻金利」が適用されるため注意しましょう。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金」
3万円・5万円を預けたときの「育ち方」をシミュレーション【2026年3月時点】3万円・5万円をゆうちょ銀行の定期貯金に預けた場合、手元に残る利息（税引後）を比較してみましょう。利息からは一律で20.315％の税金が差し引かれます。
▼3万円を定期貯金に預けたら？
まずは、3万円を「1年・3年・5年」と期間を変えて預けた場合の結果です。
【1年後（金利0.4％）】
・120円（税引前）⇒96円（税引後）
【3年後（金利0.6％）】
・544円（税引前）⇒434円（税引後）
【5年後（金利0.7％）】
・1066円（税引前）⇒850円（税引後）
▼5万円を定期貯金に預けたら？
つぎは、5万円を「1年・3年・5年」預けた場合の結果を見てみましょう。
【1年後（金利0.4％）】
・200円（税引前）⇒160円（税引後）
【3年後（金利0.6％）】
・906円（税引前）⇒723円（税引後）
【5年後（金利0.7％）】
・1777円（税引前）⇒1417円（税引後）
「3万円や5万円なら、どこに置いても同じ」と思われがちですが、比較してみると違うなと感心された方もいるかもしれません。ここで注目するとすれば、「1年」と「5年」の利息の差。
5万円を預けた場合、1年では160円でしたが、5年たつと1417円（約8.9倍）にまで膨らみます。これは、単に金利が上がるだけでなく、半年ごとに利息が元金に組み込まれていく「複利」の力がじわじわと効いてくるからです。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金 金利」
まとめ金利が上昇している今は、お金の預け方を見直すよいタイミングです。たとえ数万円程度の資金でも、普通預金のままにしておくより、定期預金などに預けることで少し多い利息を受け取ることができます。
大切なのは、「まとまったお金ができてから」と考えるのではなく、今ある余裕資金から預け方を考えてみること。小さな金額で、お金を働かせる経験を積み重ねることで、資産管理の感覚が自然と身についていくでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)