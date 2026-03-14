「まさしく夢の共演！」前田敦子、息子の誕生日をディズニーで祝福！ 「かんわいいい」「笑顔が眩しい」
「まさしく夢の共演！」前田敦子、息子の誕生日をディズニーで祝福！ 「かんわいいい」「笑顔が眩しい」
俳優の前田敦子さんは3月13日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日をディズニーで祝福する様子を披露しました。
【写真】前田敦子、親子でディズニーを満喫！
「まさしく夢の共演！」前田さんは「ずっと楽しみにしていた場所」とつづり、8枚の写真と4本の動画を投稿し、息子の誕生日をディズニーで祝福する様子を披露。前田さんは、ミッキーマウスにハグをされている息子の隣でうれしそうな笑みを浮かべています。ホテルの部屋の窓から花火を眺めたり、親子で誕生日を満喫したようです。
コメントでは「笑顔が眩しい」「かんわいいい」「10枚目のあっちゃんの破壊力えぐううううう」「あっちゃんもミッキーもかわいい」「まさしく夢の共演！」「あっちゃんと息子くんのコンビかわいすぎる」との声が寄せられています。
「息子と呪術廻戦の推し活」2月11日の投稿では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、“息子と呪術廻戦の推し活”をする姿を披露しています。中には、いつも前田さんのInstagramの写真を“全力で撮ってくれる”という息子の貴重な後ろ姿の写真も。前田さんは「2人でハマってるから推し活時間楽しいよ」と続けました。ファンからは「あっちゃんもぴんちゃんも可愛いー」「いつもサイコーな写真ありがとう」「可愛い親子活動！」「息子さん撮り方がプロみたいですね」などの声が上がりました。(文:福島 ゆき)
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