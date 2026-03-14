第49回日本アカデミー賞授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた。

映画「爆弾」に出演した俳優佐藤二朗（56）は最優秀助演男優賞を獲得。同じく「爆弾」で優秀主演男優賞を受賞した俳優山田裕貴（35）の男泣きがネット上で話題となっている。

佐藤はスピーチでは自身の複雑な胸中と受賞の喜びを明かした。「泣くな、これ…こんなに泣くかな！ いやぁ…泣くねぇ、これ。これは、泣くなぁ…」と切り出した。「個人的なことを言うと正直、ここ最近、日本映画を、あまり見ていなくて。その理由は、とても恥ずかしいもの。僕が嫉妬を感じるから、悔しいと思うから」とした上で「去年、初めて出席したら、綾野（剛）が、安藤サクラが、石原さとみが、満島ひかりが、山田孝之が、日本映画を応援しているなと思った」「僕はその場にいるのも恥ずかしくなって…何ていうケツの穴の小さい男なんだと思って」などと語った。

さらに「今日まで1年、毎日のように、たくさんの日本映画を見ました。何て戦う価値がある場所なんだろうと心から思いました。日本映画に携わる全てのみんな、日本映画を愛してくれる全てのみんな、愛してるっていうほどではないけど、たまに日本映画見るぜっていうすべてのみんな…みんな愛してるぜ。いい夜だ。ありがとう！」と熱のこもったスピーチを行った。

「正直ここ最近、嫉妬や悔しさから日本映画をあまり見られなくなっていました。それから1年、昭和の名作から最新作まで日本映画を毎日浴びるように見て、なんて戦う価値のある場所なんだろうと心から思いました。『爆弾』チーム、そして日本映画に携わるすべての人、たまにでも日本映画を見てくれるすべての人…みんな、愛してるぜ！ 良い夜だ！ ありがとう！」

佐藤はスピーチを終えて円卓に戻ると、同じ円卓で隣の席に座っていた山田が号泣。お互いの活躍をたたえ合った。「爆弾」は計12部門を受賞した。

佐藤は自身のXで「みんな、愛してるぜ。ありがとう。心から。」と感謝。山田もXで「『#爆弾』チームのみんな、自分も含め 11部門おめでとうございます。みんなに連れてきてもらった主演男優賞だけど 次はみんなを連れて行ける俳優に… そして、二朗さんの最優秀助演 自分が獲るより嬉しかった笑 二朗さんの存在が僕を、爆弾を引き上げてくれた」と佐藤に感謝した。

Xでは山田の号泣に対し「佐藤二朗の横で本人の涙引っ込むくらいの勢いで泣いてる山田裕貴が大好きだ。涙を誘った佐藤二朗とそのスピーチが大好きだ」「同じテーブルで我が事の様に感極まる山田裕貴さんの涙にもらい泣きしてしまった」「山田裕貴の涙、良かったよね 映画見てたから嬉しかった」「爆弾の皆さん、そして山田さんおめでとうございます。誰かのために泣ける姿や、主演作チームの方々が同席している事に喜べる姿は美しさすら感じます」「日本アカデミー賞・授賞式 名スピーチをした佐藤二朗さん それを聞いた山田裕貴さんが 本人よりも大号泣 そっと肩を抱く佐藤さんの優しさ その場面が感動的過ぎてヤバい」などと書き込まれていた。