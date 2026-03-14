ロックバンドKing Gnuは14日、公式サイトなどで開催中のツアー「King Gnu CEN＋RAL Tour 2026」の上海公演中止を発表した。

公式サイトでは「2026年6月13日・14日に開催を予定しておりました『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』上海公演につきまして、やむを得ない諸事情により開催を中止させていただくこととなりました」と報告された。「本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりおわび申し上げます」とわびた。「なお、当該公演はチケット販売前につき、払い戻し等のご案内はございません。何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます」とも呼びかけられた。

日中関係をめぐっては、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁での発言に中国が反発。以降、アーティストの海外公演の中止が相次いで発表されており、今月6日には人気ロックバンドONE OK ROCKが、5月9日に開催予定だった「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」上海公演中止を発表。ミュージシャンGACKT（52）は昨年末に今年1月に開催予定だった中国・上海公演が延期となったことを報告し、歌手の浜崎あゆみ（47）も今年1月にマカオで予定していた、アジアツアーのファイナル公演を中止すると発表していた。

上海で行われたイベント「バンダイナムコフェスティバル2025」では11月28日、歌手大槻マキ（52）が出演中、強制的に歌唱を中断される事態があったほか、ももいろクローバーZも同イベント出演が中止となった。また、日本人ジャズピアニストのコンサートや人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」のミュージカルが中止となっていた。