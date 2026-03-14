全米女子ゴルフ協会（ＵＳＬＰＧＡ）と全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）が主催する女子ジュニア大会の日本予選会「吉田優利×ＳＭＢＣ Ｇｉｒｌｓ Ｇｏｌｆ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ―日本予選会―」が１４日、千葉夷隅ＧＣで行われた。

１２〜１８歳を対象に行われ、合計６６人が出場。トーナメント部門（ストロークプレー）は福武采実（ことみ）さん（奈良・中３）、チャレンジ部門（ダブルペリア方式）は藤田乃依（のい）さん（千葉・中３）が優勝した。２人は７月６〜９日にノースカロライナ州パインニードルロッジＧＣで行われる本大会の出場権を獲得した。

また、トーナメント部門で行われたダブルペリア方式で優勝した長谷川千遥さん（東京・中３）は「吉田優利賞」を受賞し、国内女子プロゴルフツアーのマンデー出場権（大会未定）を獲得した。

日本予選会のスペシャルアンバサダーを初めて務めた女子プロゴルファーの吉田優利（エプソン）が来場。オリジナルマーカー作りなどで出場者と交流した。「社会貢献をしたいと思っていた。１年半くらい準備して、やっと実現できた。アンバサダーになって良かった」とかみしめた。

スコアに反映される作文の審査にも参加。「東大出身のプロゴルファーになりたい」「アメリカでプレーしたい」「尊敬されるような人になりたい」など思いがつづられ、「こういう企画は新鮮だったし、元気をもらった。こういう子たちに恥じないようなゴルファーになりたい」と思いを強くした。