すみれ、大胆スリットドレスから圧巻美脚輝く「オーラ半端ない」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/14】モデルのすみれが3月13日、自身のInstagramを更新。引き締まった脚が映える、大胆なスリットドレス姿を披露した。
【写真】石田純一の美人娘「スタイルレベチ」大胆スリットドレス姿
『オデッセイ』の原作者とアカデミー賞スタッフが贈るSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のジャパンプレミアに参加したことを報告したすみれは、「Project Hail Mary Japan Premiere」とつづり、イベントでの写真を複数枚投稿。「宇宙の果て、孤独なミッションのなかで出会ったのは、言葉も姿も違う『相棒』だった。科学を武器に絶望へ挑む、二人の友情に胸が熱くなります！」と映画への熱い思いを語り、イベントで着用したドレス姿を公開した。胸元の装飾やタイトなシルエットがエレガントな雰囲気を漂わせる白のドレスで、腰の辺りからスリットの入った大胆なデザインとなっている。スリットからは引き締まった美しい脚が伸び、抜群のスタイルを際立たせていた。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗すぎ」「ため息が出る美しさ」「オーラ半端ない」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】石田純一の美人娘「スタイルレベチ」大胆スリットドレス姿
◆ すみれ、スリットドレス姿公開
『オデッセイ』の原作者とアカデミー賞スタッフが贈るSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のジャパンプレミアに参加したことを報告したすみれは、「Project Hail Mary Japan Premiere」とつづり、イベントでの写真を複数枚投稿。「宇宙の果て、孤独なミッションのなかで出会ったのは、言葉も姿も違う『相棒』だった。科学を武器に絶望へ挑む、二人の友情に胸が熱くなります！」と映画への熱い思いを語り、イベントで着用したドレス姿を公開した。胸元の装飾やタイトなシルエットがエレガントな雰囲気を漂わせる白のドレスで、腰の辺りからスリットの入った大胆なデザインとなっている。スリットからは引き締まった美しい脚が伸び、抜群のスタイルを際立たせていた。
◆すみれの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚綺麗すぎ」「ため息が出る美しさ」「オーラ半端ない」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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