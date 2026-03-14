NBA史上初…ニコラ・ヨキッチが4シーズン連続で25回以上のトリプルダブルを達成

3月13日（現地時間12日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、敵地フロストバンク・センターへ乗り込み、サンアントニオ・スパーズ戦へ臨んだ。

相手はビクター・ウェンバンヤマを右足首の痛みのため欠いたものの、30得点11リバウンド10アシストのトリプルダブルをマークしたステフォン・キャッスル、27得点9アシストを残したディアロン・フォックスを中心に戦い、リードを保持。

だが第4クォーター残り4分39秒にジャマール・マレーの3ポイントシュートが決まってナゲッツがこの試合初めてリードを奪うと、そのまま逆転を許さずに136－131で勝ち切り、スパーズの連勝を5で止めた。

ナゲッツではマレーがゲームハイの39得点に7アシスト、ニコラ・ヨキッチが31得点20リバウンド12アシストのトリプルダブルに3スティール2ブロック、スペンサー・ジョーンズが19得点2スティール2ブロック、キャメロン・ジョンソンが15得点5リバウンド、クリスチャン・ブラウンが11得点9リバウンド、ジュリアン・ストローサーが10得点を記録。

翌14日を終えて、ナゲッツはウェスタン・カンファレンス5位の41勝26敗でプレーオフ出場圏内をキープ。大黒柱のヨキッチは、2位のジェイレン・ジョンソン（アトランタ・ホークス／11回）に大差をつけ、トリプルダブル数26回でリーグトップを独走している。

そして31歳のビッグマンは、4シーズン連続で25回以上のトリプルダブルを達成した、NBA史上初の選手に。昨シーズンの平均29.6得点12.7リバウンド10.2アシストに続いて、今シーズンも平均28.7得点12.7リバウンド10.4アシストと、2シーズン連続の“平均トリプルダブル”を記録している。

【動画】スパーズ戦で計70得点を奪ったマレーとヨキッチ！





