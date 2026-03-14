退場してないのに1人減るかも? 鹿島のゴールセレブレーションが話題に
鹿島アントラーズのFW鈴木優磨とFWレオ・セアラが見せたゴールセレブレーションが注目を浴びている。
鹿島は14日にホームで開催されたJ1百年構想リーグEAST第6節で川崎フロンターレと対戦。後半34分にMF柴崎岳からの浮き球パスを鈴木が頭で落とすと、レオ・セアラが左足で蹴り込み、これが決勝ゴールとなった。
鈴木とレオ・セアラは得点後、人気漫画『ドラゴンボール』の戦士2人が1人の強力な戦士に融合する技“フュージョン”のポーズを披露。動画を投稿した『DAZN』の公式X(@DAZN_JPN)に対し、「フュージョンポーズ可愛い」「いい笑顔」「最恐のサイヤ人2人がフュージョンしてる」「フュージョンしたから1人になるじゃん」「10人になっちゃうのでフュージョンはお控えください」などの声が寄せられた。
鹿島は今節の白星で5連勝を達成。J1百年構想リーグEASTの首位を快走している。
鹿島は14日にホームで開催されたJ1百年構想リーグEAST第6節で川崎フロンターレと対戦。後半34分にMF柴崎岳からの浮き球パスを鈴木が頭で落とすと、レオ・セアラが左足で蹴り込み、これが決勝ゴールとなった。
鈴木とレオ・セアラは得点後、人気漫画『ドラゴンボール』の戦士2人が1人の強力な戦士に融合する技“フュージョン”のポーズを披露。動画を投稿した『DAZN』の公式X(@DAZN_JPN)に対し、「フュージョンポーズ可愛い」「いい笑顔」「最恐のサイヤ人2人がフュージョンしてる」「フュージョンしたから1人になるじゃん」「10人になっちゃうのでフュージョンはお控えください」などの声が寄せられた。
鹿島2トップの連携によるゴール!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 14, 2026
鈴木優磨のヘディングでの折り返しを
レオ セアラが左足でゴールへ流し込み
鹿島が試合終盤に先制点を獲得!
明治安田J1百年構想リーグ
鹿島×川崎F
DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/YzMkCvciZR