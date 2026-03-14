相馬離脱の町田を救う決勝アシスト…ナ・サンホが2戦連続で起用に応える「前に前にという矢印を常に持っていた」

相馬離脱の町田を救う決勝アシスト…ナ・サンホが2戦連続で起用に応える「前に前にという矢印を常に持っていた」