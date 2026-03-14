東京Vが国立の大一番制す! 染野が先制弾、今季初クリーンシートを達成…浦和は今季初の無得点で敗戦
[3.14 J1百年構想リーグEAST第6節 東京V 1-0 浦和 MUFG国立]
J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。東京ヴェルディと浦和レッズの対戦は、東京Vが1-0で勝利した。
前節終了時点で浦和は暫定2位、東京Vは暫定5位に立つ。国立競技場の舞台で、両チームが勝ち点3奪取を狙った。浦和は前半7分、MFマテウス・サヴィオが左サイドからクロスを上げると、ここまで4試合3ゴールを決めるルーキーFW肥田野蓮治がヘディングシュート。しかし、わずかにゴール枠外に逸れた。
東京Vが前半14分に均衡を破る。中盤右サイドからMF森田晃樹が右足で浮き球パス。PA左の深い位置まで飛ばすと、走り込んだFW染野唯月が左足ダイレクトで合わせる。ゴールに流し込み、先制ゴールを挙げた。
浦和はなかなか決定機を作り出せないまま、前半は東京Vが1-0のリードで折り返した。ハーフタイムに浦和は交代カードを切り、FWオナイウ阿道がピッチに入った。
追いかける浦和だが、後半20分に肥田野が右足を痛める素振り。そのまま途中交代となり、MF中島翔哉が出場した。
一方、東京Vも追加点を狙う。後半35分には途中出場のFW山見大登がPA左の角度のないところから右足シュート。ゴール枠内を捉えたが、GK西川周作の好セーブにはじかれた。
後半44分には浦和が決定機。サヴィオがPA右から右足で高く上げると、FWイサーク・キーセ・テリンが頭で逸らす。PA左の深い位置に詰めた中島がダイレクトで合わせるも、ボールはポストに直撃。直前のプレーでオフサイドとなったが、最後まで東京Vのゴールを脅かし続けた。
しかし、その後もスコアは動かずに試合終了。東京Vが1-0で勝利し、今季初のクリーンシートを達成した。一方、浦和は今季初の無得点で90分間での2敗目を喫した。
J1百年構想リーグEASTは14日に第6節を行った。東京ヴェルディと浦和レッズの対戦は、東京Vが1-0で勝利した。
前節終了時点で浦和は暫定2位、東京Vは暫定5位に立つ。国立競技場の舞台で、両チームが勝ち点3奪取を狙った。浦和は前半7分、MFマテウス・サヴィオが左サイドからクロスを上げると、ここまで4試合3ゴールを決めるルーキーFW肥田野蓮治がヘディングシュート。しかし、わずかにゴール枠外に逸れた。
浦和はなかなか決定機を作り出せないまま、前半は東京Vが1-0のリードで折り返した。ハーフタイムに浦和は交代カードを切り、FWオナイウ阿道がピッチに入った。
追いかける浦和だが、後半20分に肥田野が右足を痛める素振り。そのまま途中交代となり、MF中島翔哉が出場した。
一方、東京Vも追加点を狙う。後半35分には途中出場のFW山見大登がPA左の角度のないところから右足シュート。ゴール枠内を捉えたが、GK西川周作の好セーブにはじかれた。
後半44分には浦和が決定機。サヴィオがPA右から右足で高く上げると、FWイサーク・キーセ・テリンが頭で逸らす。PA左の深い位置に詰めた中島がダイレクトで合わせるも、ボールはポストに直撃。直前のプレーでオフサイドとなったが、最後まで東京Vのゴールを脅かし続けた。
しかし、その後もスコアは動かずに試合終了。東京Vが1-0で勝利し、今季初のクリーンシートを達成した。一方、浦和は今季初の無得点で90分間での2敗目を喫した。