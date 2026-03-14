声優の岡咲美保と泊明日菜が14日、大阪市内でアニメ映画「転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の大ヒット記念上映会で舞台あいさつを行った。

イベント中にはゾドン役の声を務めたDOMOTOの堂本光一（47）らがスクリーンメッセージで登場。この日がホワイトデーとあって“お返し”の話題になり「ゾドンやったらお返しに…自分の嫁に迎えます。そんな甘い言葉を送ります」などと話し、客席に「何回もみてください」などとメッセージを送った。

岡咲は「予想外のサプライズでした。こんな大きなお姿を見たのは初めて」とスクリーンいっぱいに写った姿に驚きの声を上げた。

岡咲もホワイトデーの話に触れ、岡咲は「バレンタインにあげないからもらえない。でも父親にあげるといいモノくれるので、それを見越してバレンタインデーあげてた自分がいます」といたずらっぽく笑った。

「転スラ」で親しまれる同作は、スライムに転生した元サラリーマンが仲間たちと理想の国づくりを目指し奮闘する異世界ファンタジー。

最後は関西出身ではない2人が大阪弁で「ゴブタやで〜。今日はホンマにおおきに〜。まいど〜」（泊）、「リムルやで。オレは関西出身ちゃうから…関西弁はそんな分からんのやけど、大阪の皆が優しゅうしてくれて。ホンマありがとうな」（岡咲）などと手探り状態であいさつし、大きな拍手を浴びていた。