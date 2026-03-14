公明党が臨時党大会で竹谷とし子代表を正式信任　来春の統一地方選は“党独自候補”擁立へ

公明党は14日、臨時の党大会を開催し、竹谷とし子参議院議員を正式に代表として信任した上で、来春に予定されている統一地方選挙に向けては、公明党として独自に候補者を擁立する方針を確認した。

一方、竹谷代表は、立憲民主党との間で、基本政策の一致や2年後の参院選挙に向けた協力体制などを、中道改革連合への合流を前提に「交渉を進める」と述べた。

竹谷代表は、挨拶の中で「（公明、立憲、中道の）3党は合流に向け、幹事長、国会対策委員長会談を定例化し、党務や国会運営での連携を図るとともに、政策決定機関として3党の合同政調審議会を新設する。中道への合流を前提として、立憲民主党さんとの間で基本政策の一致や、参院選の選挙戦略で合意できるように丁寧に交渉を進める」と述べた。

一方で、来年春に予定される統一地方選挙への対応については、「すぐに準備を始める必要があることや、議院内閣制の国政と、地方政治の二元代表制では制度が異なり、また首長との協力関係などを踏まえ、中道に合流せず、公明党は公明党として」対応する考えを示した。

臨時党大会には、来賓として、中道の小川代表と立憲の水岡代表も出席した。